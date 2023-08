Ragazzino accoltellato alle giostre: finisce in ospedale

Un ragazzino è stato accoltellato non lontano dalle giostre di Paderno Dugnano, nell'hinterland nord di Milano, nella serata di mercoledì 9 agosto. Il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata al Niguarda. L'aggressore, invece, non è stato ancora individuato e sul caso stanno indagando i carabinieri.

Tutto è accaduto nella tarda serata di mercoledì tra via Serra e il centro sportivo, dove da qualche giorno è stato allestito un luna park. Il ragazzo, stando a quanto trapelato, sarebbe rimasto vittima di uno scontro tra due compagnie differenti. Le prime frizioni sarebbero nate durante un giro sugli autoscontri e si sono degenerate poco dopo all'interno del parcheggio, dove è nata una vera e propria zuffa.

Durante la colluttazione un ragazzo ha estratto un coltello e ha sferrato un fendente al fianco sinistro del giovane. Il ragazzino, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. La prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. All'arrivo di soccorsi e delle forze dell'ordine diversi giovani, tra cui il responsabile, si sono allontanati. I detective hanno raccolto testimonianze per dare un nome e un'identità all'aggressore.