L'uomo accoltellato alla gola nella notte a Milano

Un uomo di 38 anni è stato accoltellato alla gola durante la notte tra lunedì e martedì. Le sue condizioni sono gravi per via della ferita e del sangue perso ma quando è stato trasportato in ospedale era sveglio.

Teatro dell'aggressione, la cui ricostruzione è affidata alla polizia di Stato, è stata via Ruggero Leoncavallo, in zona Loreto a Milano. All'altezza del civico 19, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato due squadre con ambulanza e automedica per soccorrere il 38enne. Medici e infermieri hanno optato per il trasporto del ferito in codice rosso all'ospedale San Raffaele, dove l'uomo è arrivato poco prima delle 2.

Oltre al personale del 118, sul posto sono intervenute numerose volanti della polizia per fare i rilievi e cercare di ricostruire com'è nato l'accoltellamento.