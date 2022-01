"Mi avete rubato il telefono": così un 22enne ha quasi ammazzato un ragazzino a coltellate

Avrebbe risposto a quell'accusa di furto con le coltellate. Avrebbe sferrato almeno cinque fendenti, tutti andati a segno. Quindi, senza preoccuparsi più di tanto, avrebbe lasciato la vittima a terra - con la lama conficcata nel braccio - e sarebbe andato via con i suoi amici. Una fuga che gli è riuscita fino a venerdì, quando per lui sono scattate le manette.

Un ragazzo di 22 anni, un giovane italiano residente in provincia di Bergamo, con precedenti, è stato arrestato venerdì dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio. Il giovane è accusato di aver accoltellato, rischiando di ammazzarlo, un 17enne in viale Ungheria ad Halloween.

Quella notte, hanno accertato gli investigatori del commissariato Mecenate, il ragazzino era salito su un bus della N27 verso le quattro. Dopo pochi minuti si era addormentato con in mano il telefono, che però gli era stato rubato da un secondo passeggero, poi sceso dal pullman. Verso le cinque, quasi un'ora dopo, il 17enne si era svegliato e si era accorto del furto, incolpando subito quattro ragazzi che erano a bordo, che in realtà - stando alle indagini - non c'entravano nulla ed erano diretti in via Uccelli di Nemi per comprare delle dosi di cocaina.

I quattro giovani - tra cui il 22enne arrestato - e il minorenne ferito avevano subito cominciato a discutere e dalle parole ai fatti il passo era stato brevissimo. Una volta in strada, l'aggressore aveva estratto un coltello a serramanico e aveva colpito quattro volte alla schiena il 17enne per poi conficcargli la lama nel braccio sinistro, tanto che quando i soccorritori del 118 erano arrivati sul posto avevano trovato il coltello ancora nell'arto della vittima.

Il giovane, che era finito al San Raffaele in codice rosso, ha riportato lesioni permanenti alla mobilità della mano sinistra e porterà per sempre i segni di quei fendenti. Il suo aggressore, incastrato anche dalle immagini registrate sul pullman di Atm, è invece in cella.