Paura in via Inganni a Milano: aggredito e accoltellato in strada, finisce in ospedale

Un uomo di 55 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe a causa di una ferita alla mano causata, secondo le prime informazioni, da un'aggressione. È successo nella notte tra lunedì e martedì 20 ottobre in via Angelo Inganni a Milano.

Tutto è accaduto intorno alla mezzanotte e mezza, i contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso stanno indagando i carabinieri. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso milanese. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.