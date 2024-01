Uomo rapinato in strada: accoltellato più volte per un giubbotto, è grave

Cinque fendenti all’addome. Poi la fuga e la confessione. Un uomo di 43 anni - un italiano con precedenti per reati contro il patrimonio, droga e armi - è stato arrestato martedì sera a Lainate con le accuse di rapina aggravata e tentato omicidio dopo aver accoltellato un 67enne per portargli via un giubbotto con all’interno il cellulare e il portafogli.

La violenza è esplosa verso le 23 in via Pagliera, dove l’uomo è stato sorpreso dal rapinatore che lo ha colpito cinque volte al petto con un coltello a serramanico. Preso il bottino, l’ aggressore è scappato, mentre il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale a Varese in elicottero. Le sue condizioni sono delicate: la prognosi è riservata, soprattutto a causa di una ferita che gli ha perforato un polmone, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri, raccolte le immagini delle telecamere di video sorveglianza e le testimonianze di alcuni presenti, hanno rintracciato l’arrestato a casa sua, poco lontano dal luogo del tentato omicidio. Lui stesso ha confessato e ha permesso ai militari di ritrovare il giubbotto, gettato sotto un’aiuola. È stato sempre lui a consegnare il coltello.