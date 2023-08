Aggredito e accoltellato per strada a Milano: grave un ragazzo

Un ragazzo di 24 anni è stato aggredito e ferito al torace con un coccio di bottiglia in via Michele Lessona a Milano (zona Quarto Oggiaro) nella serata di lunedì 31 luglio. Il giovane è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Sacco. Sul caso indaga la polizia.

Tutto è accaduto intorno alle 21, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono nitidi e sul caso sono al lavoro gli agenti del commissariato di Quarto Oggiaro, sul posto per i rilievi. Secondo quanto ricostruito il 24enne è stato raggiunto al petto da alcuni fendenti inferti con un coccio di bottiglia.

Le sue condizioni sono subito apparse serie, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica. Il ragazzo, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato in codice rosso al Sacco a causa di una importante ferita sanguinante. La prognosi è riservata, ma quando sono intervenuti i soccorsi il 24enne era cosciente e collaborativo.