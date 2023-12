Ragazzo ferito a colpi di machete in strada: "Sono stati i Latin Kings"

Il raid in pizzeria. I colpi di lama, sembrerebbe un machete. Poi la fuga, senza portare via nulla alla vittima. Misteriosa e sanguinosa aggressione giovedì sera tra Cernusco sul Naviglio e Pioltello, nel Milanese, dove un ragazzo di 23 anni - un giovane di El Salvador, nato nell’aprile del 2000 - è stato ferito a coltellate.

L’allarme è scattato alle 22.08, quando un passante ha segnalato la presenza del 23enne sull’asfalto in via Mantegna a Pioltello. I sanitari del 118 arrivati gli hanno medicato diverse ferite da arma da taglio alla schiena e lo hanno trasportato in codice giallo, in condizioni delicate, al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. Sono stati proprio i medici, poi, ad allertare i carabinieri, che hanno subito dato il via alle indagini. Stando a quanto verificato da MilanoToday, poco prima al 112 era arrivata un'altra telefonata da via Assunta a Cernusco, distante solo qualche centinaio di metri dal punto in cui è stato soccorso il ragazzo.

In quel caso, un testimone aveva parlato di cinque, sei ragazzi a volto travisato che avevano fatto irruzione in una pizzeria con un'accetta in mano. Nonostante la reticenza del titolare, che ai militari avrebbe riferito di una semplice lite, è verosimile che si trattasse proprio del branco che ha aggredito il 23enne, che si sarebbe poi trascinato al di là della Padana superiore crollando al suolo nel punto in cui è stato trovato.

Ascoltato dagli investigatori, è stato lui stesso a dire che i giovani sarebbero parte dei "Latin Kings" di Cologno, una delle più note e violente pandillas sudamericane che proprio nel nord Milano hanno una delle loro "basi" milanesi. Il gruppo non avrebbe rubato nulla al ragazzo, un dettaglio che fa escludere l'ipotesi di una "semplice" rapina. E che lascia pensare che dietro il raid ci sia altro, probabilmente qualche vecchia ruggine tra bande rivali.