Milano, ragazzo pestato e accoltellato fuori dai Magazzini generali

Calci, pugni e un fendente. Un ragazzo di 24 anni, un giovane italiano, è stato aggredito e accoltellato all'alba di domenica fuori dai Magazzini generali, famosa e storica discoteca di via Pietrasanta. La violenza, stando a quanto finora appreso, è esplosa pochi minuti prima delle 5, all'esterno del locale.

Il 24enne sarebbe stato accerchiato da un gruppo di ragazzi e poi colpito in faccia e con una coltellata alla gamba sinistra. All'arrivo dei soccorritori del 118, intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica, la vittima presentava vistose contusioni al volto e la ferita da taglio alla gamba. Medicato, il giovane è poi stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico in codice giallo, fortunatamente non in pericolo di vita.

I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire l'accaduto, cercando soprattutto di capire cosa sia successo prima dell'aggressione. Il branco non avrebbe portato via nulla alla vittima.