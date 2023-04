Uomo accoltellato all'inguine in strada: è grave

La lite e le coltellate. Aggressione all'alba di mercoledì a Magenta, dove un uomo di 35 anni - un cittadino egiziano che non aveva documenti con sé - è stato ferito al termine di una discussione avuta con un connazionale.

La violenza è esplosa poco prima delle 5 in via San Biagio. La vittima, colpita con dei fendenti all'interno coscia e all'inguine, è stata accompagnata al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso: le sue condizioni sono delicate, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sull'aggressione indagano i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. È stato lo stesso ferito, che ha precedenti per droga, a raccontare ai militari di aver litigato con un connazionale in strada. Sarebbe stato proprio lui poi a colpirlo e scappare.