Notte di sangue a Milano, accoltellato ragazzino di 17 anni: gravissimo

Un ragazzino di 17 anni è stato accoltellato in via Mecenate a Milano (zona Forlanini) all'alba di lunedì 1° novembre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 5:00, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Per il momento i contorni della vicenda non sono chiari e sul caso stanno indagando gli agenti della Questura, sul posto con diverse volanti. Secondo una prima ricostruzione il 17enne, italiano, sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti alla schiena.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Il giovane, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Raffaele. Le sue condizioni sono critiche. Sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine, per il momento non è chiaro chi abbia sferrato i fendenti.