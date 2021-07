Aggredito e accoltellato alla schiena, grave un ragazzo

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato in via Montegrappa a Melzo (hinterland Est di Milano) nella serata di lunedì 26 luglio.

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 23:00, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Pioltello, intervenuti per i rilievi, il giovane è stato aggredito fuori da un chiosco automatico di via Gavazzi mentre era in compagnia di altri due amici. La violenza, secondo quanto riferito ai detective dalle persone che erano con il 19enne, è scattata all'improvviso e senza un apparente motivo: due malviventi con il capo coperto da un cappuccio si sono avvicinati al ragazzo e hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni. Il giovane è scappato verso via Monte Grappa ma lì è stato fermato e accoltellato.

Il giovane, più nel dettaglio, è stato raggiunto da sette fendenti all'addome e al torace. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 19enne, stabilizzato dai soccorritori, è stato successivamente trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del San Raffaele dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

I carabinieri hanno sequestrato un coltello da cucina con una lama di 13 centimetri, sull'arma verranno effettuate analisi dattiloscopie. Gli investigatori, inoltre, stanno indagando per dare un nome e un volto ai due aggressori. Qualche elemento utile per le indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.