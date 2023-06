Accoltellato e sfregiato in metro a Milano: ragazzo finisce in ospedale

Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato e sfregiato nel mezzanino della stazione M1 di San Leonardo a Milano nel pomeriggio di sabato 3 giugno. L'aggressione è avvenuta al culmine di una lite con un altro ragazzo rimasto anche lui ferito. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.

Tutto è accaduto intorno alle 17.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Non sono ancora nitidi i motivi che hanno fatto divampare l'alterco, ma stando a quanto trapelato il 21enne è stato raggiunto da un fendente al viso (non è chiaro se sferrato con un coccio di bottiglia o un coltello).

Soccorso dai sanitari del 118, è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico. L'altro ragazzo, invece, è stato trasportato in ospedale in codice giallo per alcune ferite alla schiena, al braccio e al sopracciglio. L'uomo era senza documenti e per il momento non è ancora stato identificato.