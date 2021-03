Paura fuori dalla metro: ragazzino accoltellato al collo a Cologno Monzese

Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato al collo a Cologno Monzese nel primo pomeriggio di martedì 2 marzo.

Tutto è accaduto intorno alle 14 in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, non lontano dalla fermata della metropolitana Cologno Nord, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. Secondo quanto appreso da MilanoToday il giovane sarebbe stato raggiunto da un fendente al collo al culmine di un'aggressione.

In un primo momento le sue condizioni sembravano disperate tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il giovane, stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Raffaele, secondo quanto trapelato avrebbe riportato solo una ferita superficiale.