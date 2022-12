Accoltellato in strada a Milano: ragazzo finisce in ospedale

Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato all'alba in piazza Monte Titano a Milano (zona Lambrate) all'alba di giovedì 29 dicembre.

Tutto è accaduto poco prima delle 6, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte degli agenti della questura. Secondo quanto finora emerso il giovane sarebbe stato raggiunto da un fendente nel pieno della schiena.

Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, tanto che la centrale operativa aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica con la massima urgenza, successivamente il 23enne è stato stabilizzato e trasportato in codice verde al San Raffaele. Fortunatamente non è in pericolo di vita.