Rapina finisce nel sangue: accoltellato davanti alla Stazione Centrale per il telefono

Prima la rapina, poi le bottigliate. Infine la corsa al pronto soccorso. È quanto accaduto all'angolo tra via Macchi e via Napo Torriani (zona Stazione Centrale) nella mattinata di sabato 8 luglio. Vittima dell'aggressione un ragazzo pakistano di 18 anni.

Tutto è successo poco prima delle 11.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente sembrava che il 18enne avesse discusso con tre persone, in realtà è emerso che era stato avvicinato e derubato da tre uomini (descritti come nordafricani). Davanti alla sua resistenza è stato colpito con alcune bottigliate che gli hanno provocato una profonda ferita al braccio destro.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato al pronto soccorso del Fatebenefratelli, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile, intervenuti sul posto per i rilievi.