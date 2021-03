Notte di sangue a Milano, netturbino accoltella un collega: fermato per tentato omicidio

Un uomo in ospedale con un polmone perforato e un altro in manette con la pensate accusa di tentato omicidio. Notte di sangue a Milano quella tra sabato e domenica 14 marzo dove un netturbino ha accoltellato al cuore un suo collega; è successo non lontano dal termovalorizzatore di Via Lucio Cornelio Silla. Il fatto è stato reso noto dalla Questura.

Tutto è accaduto dopo la fine del turno, come ricostruito da via Fatebenefratelli, quando i due hanno iniziato a litigare per motivi lavorativi. Dalle parole sono passati alle mani e successivamente alle coltellate: il 40enne avrebbe impugnato una lama e si sarebbe scagliato contro il collega 37enne colpendolo al torace. Una ferita profonda, tanto da perforare il polmone sinistro e danneggiare (lievemente) anche il cuore.

La vittima è stata trasportata alla Clinica Sant'Ambrogio di Milano dove è stata operata. Le sue condizioni sono critiche ma non sembra essere in pericolo di vita. L'aggressore è stato fermato dagli agenti della questura e, per il momento, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.