Un uomo accoltellato alla pancia per una bici: molto grave

Accoltellato al torace per una bicicletta e trasportato d'urgenza all'ospedale, in codice rosso. È successo a un 30enne egiziano che è stato soccorso verso l'una della notte tra venerdì 27 e sabato 28 agosto, in piazza XXIV Maggio.

Sul posto sono accorsi 118, con due ambulanze, e polizia di Stato. Dopo essere stata stabilizzata, la vittima è stata trasportata al Niguarda di Milano, dove ha ricevuto un intervento chirurgico. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

La volante del Commissariato di Ticinese, poi, ha rintracciato e bloccato nelle vicinanze della piazza l'aggressore, un 35enne marocchino che nel frattempo era scappato, traendolo in arresto per lesioni gravi e aggravate. In base a quanto ricostruito l'uomo avrebbe sferrato alcuni fendenti accoltellando il 30enne al torace al culmine di una lite per una bicicletta oggetto di contesa.