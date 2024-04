Accoltellato per strada, ragazzo finisce in ospedale

Prima la lite, poi l’aggressione e i fendenti. Un ragazzo marocchino di 25 anni è stato accoltellato in viale Marconi a Parabiago (hinterland nord-ovest di Milano) nella mattinata di mercoledì 3 aprile. Il presunto aggressore, un uomo di 42 anni, anche lui marocchino, è stato individuato dai carabinieri.

Tutto è successo intorno alle 11 all’altezza di un negozio nei pressi del civico 100. L’aggressione è arrivata al termine di una violenta lite (per il momento non sono ancora chiari i motivi che hanno scatenato l’alterco). Al culmine del litigio l’aggressore avrebbe impugnato un coltello e si sarebbe scagliato contro il 25enne sferrandogli un fendente al basso ventre per poi allontanarsi.

Il 25enne è stato soccorso da un’ambulanza e un’automedica del 118 e accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Le sue condizioni sono delicate ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di Legnano hanno individuato il presunto aggressore e sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del litigio.