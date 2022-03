Accoltellato con un machete al parco: grave un 35enne

Un uomo di circa 35 anni è stato accoltellato in Corso Europa a Limbiate (al confine col comune di Cesate, hinterland nord di Milano) nella notte tra lunedì e martedì 29 marzo.

Tutto è accaduto intorno alle 3 del mattino, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono chiari ma il fatto è avvenuto in piena notte su una strada provinciale che taglia in due i boschi del Parco delle Groane. La vittima, secondo quanto trapelato, sarebbe stata aggredita a colpi di machete, fendenti che gli hanno causato una profonda ferita lacero-contusa alla testa. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del San Gerardo di Monza dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere corpi estranei dalla ferita e suturarla.

Il machete utilizzato per l'aggressione è stato sequestrato e sono in corso accertamenti. I dettagli dell'accaduto non sono stati resi noti e sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Rho che, secondo quanto appreso da MonzaToday, avrebbero rintracciato il presunto aggressore con le prime luci dell'alba a Cesate.