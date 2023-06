Accoltellato al parco Lambro: gravissimo un ragazzo

Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato al Parco Lambro di Milano nel pomeriggio di domenica 4 giugno. Il giovane è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, le sue condizioni sono serie. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

I contorni di quanto accaduto non sono ancora nitidi e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei detective di via Moscova, sul posto con i militari nucleo radiomobile. Tutto è successo intorno alle 15, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del 20enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

L'uomo, stabilizzato, è stato accompagnato in codice rosso al Niguarda. Le sue condizioni sono delicate e la prognosi è riservata.

Il weekend di violenza a Milano

Quello al Parco Lambro è solo l'ultimo fatto, in ordine temporale, di un weekend di sangue. Nella notte tra sabato e domenica tre ragazzi tra i 17 e i 18 anni sono stati accoltellati in viale Gorizia (zona Navigli). Poco prima, intorno alle 17.30 di sabato, un 21enne era stato sfregiato e raggiunto da un fendente durante una lite nel mezzanino della stazione M1 di San Leonardo. Alle 19.30 di sabato, invece, un 27enne era stato accoltellato davanti alla stazione di Milano Porta Garibaldi, più precisamente in viale Don Luigi Sturzo.

Sul primo fatto stanno indagando i carabinieri, gli altri due sono stati affidati ai poliziotti della questura.