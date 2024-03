Accoltella un uomo al torace e fugge ma i carabinieri lo riconoscono

I carabinieri lo hanno trovato per strada, in via Maria Cristina 16 a Pero (Milano). Camminava con una mano sul fianco, perdeva sangue. Così, intorno alle 18.30 di domenica, lo hanno fermato per soccorrerlo. E hanno chiamato il 118. Lui - che in un primo momento non si sapeva chi fosse - è un egiziano di 26 anni, residente a Verona. È stato accoltellato al torace, ed è finito all'ospedale Niguarda in codice rosso. Da dove è stato dimesso lunedì con 7 giorni di prognosi.

L'aggressione è avvenuta dopo una lite. Il ferito stesso descrive nel dettaglio il responsabile. I militari, della Compagnia di Rho, capiscono di chi si tratta perché è una loro 'vecchia' conoscenza. Un egiziano di 21 anni, pregiudicato per droga e di recente arrestato dalla polizia per un altro episodio. Lo trovano poco dopo al Falcon Residence, sempre a Pero. Per il 21enne scatta una denuncia per lesioni personali aggravate.