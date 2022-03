Uomo accoltellato in strada e lasciato a terra ferito: è grave

Il fendente, poi la fuga. Misteriosa aggressione martedì sera a Pessano con Bornago, nel Milanese, dove un uomo di 49 anni è stato accoltellato da qualcuno che per ora è riuscito a far perdere le proprie tracce.

L'allarme è scattato poco dopo le 21, quando alcuni testimoni hanno segnalato al 112 la presenza di una persona a terra, ferita, in via Montello. Al loro arrivo sul posto, i soccorritori del 118 - intervenuti con un'ambulanza - e i carabinieri della stazione di Carugate hanno prestato soccorso al 49enne, in evidente stato di ebrezza, che presentava una profonda ferita da arma da taglio all'addome.

L'uomo, cittadino peruviano, è stato quindi accompagnato all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico per una lesione della parete addominale. Al momento si trova ancora ricoverato in prognosi riservata: il suo quadro clinico è delicato, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I militari hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso alla ricerca di elementi utili per cercare di dare un nome e un volto all'aggressore e per provare a ricostruire il movente di quella che potrebbe essere stata una lite finita nel sangue. Una grossa mano alle indagini potrebbe arrivare proprio dalla vittima, quando sarà in grado di parlare.