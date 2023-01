Accoltellato per strada a Milano: finisce in ospedale

Un uomo di 41 anni è stato accoltellato in piazza Abbiategrasso a Milano nella notte tra giovedì e venerdì 20 dicembre.

Tutto è accaduto un attimo prima della mezzanotte e mezza, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia ma secondo quanto appreso da *MilanoToday* sembra che il 41enne sia stato raggiunto da un fendente alla gamba.

Il 41enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo dove è stato medicato. Secondo quanto riportato le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Gli agenti di via Fatebenefratelli sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.