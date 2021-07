Accerchiato da 5 uomini e accoltellato: uomo grave a Milano

Il ferito, un cittadino nordafricano in corso di identificazione, è stato aggredito per motivi da accertare

Un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato nella serata di lunedì in piazza Insubria, a Milano. A ricostruire l'accaduto sono i carabinieri del Comando provinciale.

Alle 22:30 circa, su segnalazione di alcuni passanti, i militari del Nucleo Radiomobile e delle Stazione Milano Porta Monforte e Milano Vigentino, insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti in piazza Insubria angolo via Pistrucci perché un uomo è stato aggredito da cinque individui non meglio descritti.

Il ferito, un cittadino nordafricano in corso di identificazione, è stato aggredito per motivi da accertare. Lo hanno colpito alla scapola e alla gamba verosimilmente con un coltello o con una bottiglia rotta. I cinque sono poi scappati a piedi in direzione di viale Umbria mentre il ferito è rimasto in una pozza di sangue.

Successivamente, la vittima è stata trasportata - in codice rosso - all’ospedale Niguarda, dove si trova tuttora ricoverata non in pericolo di vita. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono in corso.