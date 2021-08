Milano, uomo accoltellato alla gola in strada

L'aggressione alle 8.30 in piazza Insubria. Ferito un 41enne

La lite, i toni che si alzano e il fendente. Mattinata di sangue quella di mercoledì a Milano, dove un uomo di 41 anni è stato accoltellato al collo da un secondo uomo, per ora fuggito.

Stando alle prime informazioni finora apprese, la violenza è esplosa poco prima delle 8.30 nei giardinetti di piazza Insubria, in zona Calvairate. Il 41enne e l'aggressore avrebbero cominciato a discutere - per motivi ancora non chiari - e la vittima sarebbe stata colpita con un coltello all'altezza della gola.

Soccorso dagli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica, il ferito è stato trasportato in codice giallo al Policlinico: le sue condizioni sono delicate, ma nonostante la ferita non dovrebbe essere in pericolo di vita.

In piazza sono immediatamente arrivate le Volanti della Questura e gli specialisti della Scientifica, che hanno isolato la zona dell'aggressione per effettuare tutti i rilievi del caso. Ai poliziotti il compito di ricostruire con precisione l'accaduto e di dare un nome e un volto all'uomo che ha sferrato il fendente.

La "caccia all'uomo" ha dato i suioi frutti poco dopo: il presunto aggressore è stato infatti rintracciato e arrestato dagli agenti. Si tratta di un egiziano di 26 anni, coinquilino della vittima, finito in manette con l'accusa di tentato omicidio. Sembra che i due avessero discusso per soldi.