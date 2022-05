Ragazzo di 19 anni accoltellato a San Siro: è grave

I fendenti alla schiena e la corsa in ospedale. Aggressione martedì mattina nel quartiere di San Siro, dove un ragazzo - si tratterebbe di un 19enne, cittadino egiziano - è stato accoltellato in piazzale Selinunte.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, il giovane è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Carlo. Le sue condizioni vengono giudicate delicate. Stando ai primi accertamenti della polizia, a colpirlo - al termine di una lite - sarebbero stati due uomini, poi fuggiti. I fendenti sarebbero arrivati dopo una discussione che sarebbe avvenuta in un appartamento di via Zamagna, proprio all'angolo della piazza.

I poliziotti stanno ascoltando potenziali testimoni che potrebbero aver assistito al raid degli aggressori e stanno cercando di raccogliere elementi utili per ricostruire l'accaduto.