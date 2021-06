Giovane accoltellato davanti al Politecnico di Milano, è grave

Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato nella notte tra mercoledì e giovedì in piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico a Milano.

Il giovane, secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si trova in gravi condizioni. È stato soccorso in codice rosso da un equipaggio arrivato con l'ambulanza poco dopo le 4. Il ferito, un ragazzo ucraino, M. C., è stato accoltellato all'addome e alla schiena. Il personale sanitario ha optato per il trasporto d'urgenza nel vicinissimo ospedale di Città Studi.

Le indagini sull'accaduto sono state affidate ai carabinieri, intervenuti con gli uomini del Nucleo Radiomobile tra via Fucini e piazza Da Vinci. A quanto pare il giovane sarebbe stato accerchiato da un gruppetto di altri giovani che poi lo hanno accoltellato con sei pugnalate.

Nella nottata ci sono state altre due aggressioni. Una verso le 2.20, in piazza Duca d'Aosta: la vittima è un sedicenne picchiato e trovato dai soccorritori con ferite al volto e al torace. È stato portato al Fatebenefratelli in codice giallo. L'altra, sempre in zona Loreto, poco prima delle 2: la vittima è un 23enne.