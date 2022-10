Il giovane accoltellato nella notte a Rozzano

Un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato durante la notte di giovedì in via Roma a Rozzano (Milano). Le sue condizioni sono delicate anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

A soccorrerlo, attorno alle 2, è il personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (118) con un'ambulanza. Il ferito, colpito sul torace, era cosciente. È stato trasportato all'ospedale Humanitas di Rozzano in codice rosso.

La dinamica dell'aggressione non è ancora stata divulgata dai carabinieri, arrivati sul posto con gli uomini della Compagnia Corsico.