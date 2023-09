Accerchiato da 30 persone e accoltellato mentre passeggia con mamma e fidanzata

Era con la mamma, la fidanzata e un cugino, quando è stato accerchiato da decine di persone e accoltellato. Brutale aggressione nella notte tra sabato e domenica e Milano, in via Bisceglie.

L'uomo, un peruviano di 34 anni, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Carlo. È stato sottoposto a un intervento chirurgico. La lama lo ha centrato alla spalla sinistra e al pube. Le sue condizioni restano delicate.

Dal nosocomio hanno poi allertato la polizia di Stato. Secondo quanto riferito dai testimoni, gli aggressori erano ubriachi e già stavano litigando tra loro. Quando i poliziotti sono arrivati in via Bisceglie, sul porto non c'era più nessuno.

Sul caso indagano gli uomini della questura, impegnati poco prima in un altro grave accoltellamento in centro città. Il ferito, un 21enne, sarebbe stato colpito da uno sconosciuto poi fuggito.