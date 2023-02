Ragazzo accoltellato al parchetto: finisce in ospedale

Un ragazzo senza fissa dimora di 23 anni è stato accoltellato in via Rodani a Sesto San Giovanni nel pomeriggio di mercoledì 22 febbraio.

Tutto è accaduto poco dopo le 17.30 nel parco davanti all'Esselunga, come riferito dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni del fatto non sono ancora nitidi e sul caso sono in corso accertamenti da parte del commissariato di Sesto San Giovanni. Secondo una prima ricostruzione il 23enne sarebbe stato raggiunto da alcuni fendenti alla gamba.

Inizialmente le condizioni del giovane erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso; stabilizzato dai sanitari, il 23enne è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.