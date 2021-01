Sedriano (Milano): uomo accoltellato nella notte

"Ferita penetrante al fianco". Con questa descrizione tecnica l'Azienda regionale emergenza urgenza descrive l'aggressione subita da un uomo di 31 anni, P.S., in via San Massimo a Roveda, frazione di Sedriano (Milano).

Ora l'uomo, accoltellato nella notte tra sabato e domenica, si trova in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano, dov'è stato accompagnato dai soccorritori.

Sull'accoltellamento indagano i carabinieri intervenuti con le pattuglie in via San Massimo intorno alle 2. Per il momento dal Comando provinciale dell'Arma di Milano non ci sono altri dettagli sull'aggressione.