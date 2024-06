L'uomo accerchiato aggredito e accoltellato in strada a Rozzano

Il movente è ancora da chiarire. Così come i responsabili sono adesso ricercati dai carabinieri. Di certo c'è che un uomo di 32 anni è stato aggredito in mezzo alla strada a Rozzano (Milano), attorno alla mezzanotte tra lunedì e martedì.

Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia Corsico, che indagano, il trentaduenne, un marocchino, sarebbe stato accerchiato e accoltellato da alcuni connazionali che con una scusa si erano avvicinati a lui in strada, in via Oleandri, all'altezza del civico 31.

Sul posto si sono precipitati due equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), con ambulanza e automedica. Il ferito è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano. Era cosciente e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ora toccherà ai carabinieri ricostruire l'accaduto e trovare gli aggressori.