Ragazzo di 25 anni accoltellato in strada a Milano

Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato in via Don Carlo Gnocchi a Milano (zona San Siro) nella notte tra sabato e domenica 12 maggio. Sul caso stanno indagando i detective della questura di Milano.

Tutto è successo intorno alla mezzanotte, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni del 25enne sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Il giovane, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo.

L’esatta dinamica di quello che è accaduto è al vaglio degli agenti della questura, sul posto per i rilievi. Poco dopo la mezzanotte, invece, un uomo di 63 anni è stato accoltellato in via Fratelli Gracchi a Cinisello Balsamo. Fortunatamente i fendenti non hanno interessato organi vitali; soccorso dai sanitari è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso. Anche in questo caso indaga la polizia.