Rissa nel Milanese: accoltellato un 35enne

Un uomo di 35 anni sudamerciano è stato accoltellato nel pomeriggio di mercoledì 1° maggio. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Pioltello, dove è avvenuto il fatto.

La vittima è stata trovata a terra in via Cimarosa con un taglio all'addome e un trauma cranico causato, probabilmente, dalle botte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'auto medica, dapprima in codice giallo: le condizioni del 35enne non sembravano così gravi. Ma l'emorragia era forte e i soccorritori hanno trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

La vittima è già nota alle forze dell'ordine per precedenti legati alla droga. La vicenda è scaturita da una rissa avvenuta poco prima. Attualmente l'uomo non si trova in pericolo di vita.