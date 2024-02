Ragazzino 15enne accoltellato mentre esce da scuola: arrestato l'aggressore

Le coltellate, il sangue che macchia le piastrelle bianche dell’atrio della scuola. Poi la corsa in ospedale. In codice rosso. Un ragazzino di 15 anni, un giovane italiano, è stato accoltellato da un 18enne al termine delle lezioni. Tutto è successo nel primo pomeriggio di martedì 6 febbraio all’istituto professionale di Pieve Emanuele, hinterland sud di Milano. L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri, mentre la vittima è stata trasportata con la massima urgenza all’Humanitas. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

L’aggressione è avvenuta un attimo prima delle 14.30 in via Gigli, all’ingresso del centro di formazione professionale gestito da Afol Metropolitana, che si trova in una struttura in cui hanno sede anche la protezione civile e la polizia locale. Secondo quanto appreso da MilanoToday pare che l'aggressore e la vittima - che frequenta un corso per cuochi - avessero già discusso nei giorni scorsi. Sembra che la lite fosse nata per una ragazza e fosse proseguita sui social tra minacce e affronti.

Il 15enne ferito è stato raggiunto da un unico fendente alla gamba, sferrato con un coltello da cucina poi gettato in un cestino di fronte all’istituto e fatto ritrovato dallo stesso arrestato che ha riferito ai carabinieri dove lo aveva buttato. L’aggressore - che non frequenta quella scuola come studente - è scappato cercando di far perdere le proprie tracce, ma è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di San Donato a Rozzano e accompagnato in caserma. Lì lui stesso ha parlato delle precedenti liti, raccontando la sua versione dei fatti.

I primi a soccorrere il 15enne sono stati gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Marco Cantoni. "Aveva perso molto sangue, i miei agenti gli parlavano per tenerlo sveglio mentre arrivavano i soccorsi", ha raccontato il numero uno dei ghisa ripercorrendo quei tragici momenti. Proprio in quegli attimi lui è rientrato in comando e ha visionato le immagini delle telecamere. Gli occhi elettronici non hanno ripreso il momento dell'aggressione - avvenuta nell'atrio, al "coperto" - ma hanno immortalato il 18enne mentre arriva fuori da scuola, parla con alcuni studenti - "doveva conoscere qualcuno di loro" - e poi scappa verso la fermata del bus distante poche decine di metri, dietro l'angolo dell'istituto. Pochi minuti dopo, proprio grazie a quelle informazioni, i carabinieri hanno fermato l'arrestato - anche lui italiano e senza precedenti - a Rozzano. Accusato di lesioni personali aggravate, è stato accompagnato in carcere a San Vittore.

Fuori dall'istituto, oltre al comandante della Locale, è arrivata anche la vicesindaca di Pieve, Erminia Paoletti. Dopo aver sottolineato che l'aggressione non è maturata all'interno dell'ambiente scolastico, ha spiegato che lo studente ha "perso molto sangue, ma siamo fiduciosi", per poi esprimere tutta la vicinanza dell'amministrazione alla famiglia del giovane. Il ragazzo, stando a quanto appreso, è in condizioni delicate ma il fendente non avrebbe toccato vene, arterie né punti vitali.