Ragazzino di 15 anni accoltellato davanti a scuola, l'aggressore: "Faceva il bullo con la mia amica"

Voleva difendere un’amica (definita “Quasi una sorella”)dai maltrattamenti e dalle “molestie” che subiva da quel ragazzo. Per questo lo ha accoltellato. Lo ha spiegato David T., il 18enne che martedì ha ferito un 15enne fuori da una scuola scuola professionale di Pieve Emanuele, durante l’interrogatorio svoltosi davanti al gip del tribunale di Milano, Alberto Carboni, nella mattinata di giovedì 8 febbraio. Nelle prossime ore il giudice dovrà decidere sulla convalida e sulla misura cautelare. Il pm ha chiesto il carcere per lesioni aggravate dall'uso dell'arma, minacce gravi e porto del coltello.

Il 18enne, assistito dall’avvocata Samanta Barbaglia, ha raccontato che quell’amica in comune sarebbe stata bersagliata da maltrattamenti. Atteggiamenti che più volte - sempre secondo il racconto dell’aggressore - l’avrebbero portata a piangere. Il 18enne, dunque, ha spiegato che si è presentato a scuola al termine delle lezioni come faceva regolarmente (portando il coltello per “difendersi”). Proprio davanti a scuola è scoppiata la lite durante la quale è stata sferrata la coltellata alla coscia del 15enne.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, coordinati dal pm Letizia Mocciaro, è emerso che il 18enne ha precedenti per reati di droga e che aveva la misura dell’obbligo di firma. Non solo, prima dell’aggressione avrebbe minacciato al telefono il ragazzino con frasi del calibro “ammazzo te e tua madre”.