Lite fuori da scuola: 16enne accoltellato da un compagno

La discussione, i toni che si alzano e i fendenti. Lite finita nel sangue venerdì mattina fuori da una scuola di San Donato Milanese. La violenza, stando alle prime informazioni finora apprese, è esplosa poco dopo mezzogiorno, al momento dell'uscita dall'istituto.

Due ragazzini di 16 anni, dopo una litigata che sarebbe avvenuta davanti ad altri compagni di scuola, sarebbero arrivati alle mani. Uno dei due, secondo le prime informazioni, avrebbe estratto un taglierino e avrebbe colpito all'addome il rivale - italiano, di origini sudamericane -, che è poi stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda in codice giallo, in condizioni che sembrerebbero non preoccupati. I sanitari del 118 lo hanno soccorso in viale Piave, poco lontano dalla scuola.

Anche il presunto aggressore, probabilmente nel maneggiare la lama, sarebbe rimasto ferito, tanto che è stato accompagnato all'ospedale di Vizzolo Predabissi. Sull'aggressione indagano i carabinieri della compagnia di San Donato, che sono ora al lavoro per ascoltare i testimoni e i due 16enni. Resta da capire cosa abbia innescato la lite poi terminata a colpi di taglierino.