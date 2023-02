Milano: giovane accoltellato in zona San Siro, è in pericolo di vita

Un uomo è stato accoltellato nel pomeriggio di sabato 4 febbraio in zona San Siro, nel quartiere di case popolari. Si tratta di un 26enne egiziano, identificato dalla polizia, intervenuta sul posto insieme ai sanitari del 118. È in pericolo di vita: la coltellata lo avrebbe raggiunto tra il cuore e i polmoni.

La presenza dell'uomo ferito è stata segnalata intorno alle quattro di pomeriggio. Per ora non si conoscono molti dettagli sulla dinamica dell'accaduto. L'accoltellamento sarebbe avvenuto tra piazzale Selinunte e via Abbiati. I sanitari del 118 lo hanno medicato e portato, in condizioni molto critiche, al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda.

La polizia, dopo avere identificato l'uomo, procede ora con le indagini del caso, per capire dov'è avvenuta l'aggressione ed individuare il responsabile.