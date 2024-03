Aggredito in strada, ragazzo finisce in ospedale

Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito e ferito in via Gaetano Gaslini a Sesto San Giovanni (hinterland nord di Milano) nella notte tra venerdì e sabato 30 marzo. Le sue condizioni non sono gravi e sul caso indagano i carabinieri.

Tutto è successo poco dopo alla 1 nei pressi del civico 10, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica di quello che è accaduto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Sesto, sul posto per i rilievi. Secondo quanto trapelato sembra che il giovane sia stato aggredito e abbia riportato ferite da arma da taglio alla testa e alla gamba.

Inizialmente le sue condizioni erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Fortunatamente non è successo nulla di grave, il giovane ha riportato solo ferite superficiali ed è stato trasportato in codice verde al San Raffaele. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.