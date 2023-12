Accoltellato in strada alla Vigilia di Natale: finisce in ospedale

Un uomo di 43 anni è stato accoltellato in Via Guglielmo Marconi a Sesto San Giovanni nel pomeriggio della Vigilia di Natale. Sul caso sta indagando la polizia.

Tutto è accaduto poco prima delle 18.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). I motivi dell'aggressione non sono ancora chiari, ma secondo quanto trapelato sembra che l'uomo abbia riportato ferite da arma da taglio a schiena, spalla e caviglia.

Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 43enne, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Gerardo di Monza, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni che hanno effettuato i rilievi e che stanno indagando su quanto accaduto.