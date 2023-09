Uomo accoltellato in strada: colpito alle braccia e alla schiena, è grave

I fendenti, poi la corsa in ospedale. Misteriosa aggressione nella notte tra sabato e domenica a Sesto San Giovanni, nel Milanese, dove un uomo è stato accoltellato in strada. La violenza è esplosa poco dopo le 4 in via 20 Settembre.

Stando a quanto finora ricostruito, la vittima - dovrebbe trattarsi di un cittadino egiziano di 28 anni - è stata colpita con diversi fendenti alla schiena e agli arti superiori, dove è stata centrata probabilmente nel tentativo di difendersi.

Soccorso da un equipaggio del 118, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. All'arrivo dei medici non era cosciente e le sue condizioni sono delicate, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. A indagare sull'aggressione sono gli agenti della polizia, ora alla ricerca di elementi utili per identificare e rintracciare chi ha ferito il 28enne.