Studente picchiato e accoltellato per un cellulare: arrestati due baby banditi

Lo avevano aggredito, rincorso e accoltellato. Tutto per un cellulare. Due ragazzini di 15 e 17 anni, entrambi italiani e con precedenti, sono stati arrestati martedì dai carabinieri perché accusati di aver ferito un 25enne indiano la sera dello scorso 2 febbraio.

La violenza era esplosa verso le 23 nella stazione ferroviaria di Bollate centro. Il giovane, studente universitario di ingegneria al Poli, era stato sorpreso nel sottopassaggio dai due e da un terzo giovane, per ora solo indagato. Il branco aveva cercato di prendergli il cellulare e dopo un tentativo di reazione del 25enne, il più giovane del gruppo gli aveva sferrato due fendenti alla schiena mentre gli altri due lo avevano colpito con dei pugni alla testa.

I tre baby banditi sono stati incastrati dai carabinieri della compagnia di Rho, che li hanno riconosciuti anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della stazione e delle zone limitrofe. Il 15enne è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e tentata rapina, mentre il 17enne risponde solo della tentata rapina. Il terzo ragazzino, che ha 16 anni, per ora è stato indagato e perquisito: pare che a casa sua siano stati trovati gli abiti che indossava al momento dell’aggressione.

L’universitario ferito, che si trovava in Italia con il progetto Erasmus, era stato ricoverato al Niguarda in condizioni serie con una grave emorragia a causa delle due coltellate alla schiena, entrambe all’altezza dei reni. Adesso è tornato in Patria, ma ha ancora dei problemi di salute.