Un uomo è stato accoltellato davanti alla Stazione Centrale di Milano

Un uomo di circa 30 anni che non è stato ancora identificato è stato accoltellato in Piazza Duca d'Aosta a Milano (davanti alla Stazione Centrale) nella notte tra domenica e lunedì 14 giugno.

I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso sono in corso accertamenti. Tutto è accaduto intorno alla mezzanotte, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. La vittima, non ancora identificata, sarebbe stata raggiunta al torace da un fendente. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso del Policlinico. Le sue condizioni sarebbero particolarmente delicate.