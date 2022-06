Zuffa fuori dalla Stazione Centrale: accoltellato con un coccio di bottiglia

Un uomo di 29 anni è stato aggredito e accoltellato con un coccio di bottiglia in piazza Duca d'Aosta (davanti alla Stazione Centrale) nella notte tra sabato e domenica 26 giugno.

Tutto è accaduto poco dopo la 1:30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza; i contorni della vicenda non sono chiari e sul caso stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Milano. Secondo quanto trapelato l'uomo potrebbe essere stato aggredito al culmine di una lite nata per futili motivi.

Inizialmente le condizioni del 29enne erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 112 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato successivamente trasportato in codice giallo al Niguarda; avrebbe riportato ferite lacero contuse al volto e alla spalla. Non è in pericolo di vita. Sul caso stanno indagando i carabinieri.