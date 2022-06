Accoltellato davanti alla Stazione Centrale: finisce in ospedale

Un uomo di 41 anni è stato accoltellato in piazza Duca d'Aosta a Milano (davanti alla Stazione Centrale) nella notte tra mercoledì e giovedì 30 giugno.

L'aggressione è avvenuta una manciata di minuti prima della mezzanotte, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni del 41enne sembravano gravi tanto che la centrale operativa del 112 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, soccorso in prima battuta dai carabinieri del comando provinciale di Milano, è stato successivamente accompagnato in in codice verde al Fatebenefratelli; secondo quanto trapelato avrebbe riportato un fendente all'altezza della scapola sinistra.

Per il momento in contorni della vicenda non sono ancora nitidi e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. È il secondo fatto di sangue in pochi giorni che si concretizza nei pressi della Stazione Centrale di Milano: domenica 26 giugno un uomo di 29 anni era stato accoltellato con un coccio di bottiglia. Anche lui era finito in ospedale ed era stato dimesso poco dopo.