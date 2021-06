Un ragazzo è stato accoltellato in pieno centro a Rho

È successo nel pomeriggio di mercoledì 9 giugno in piazza Libertà, sul caso indagano i carabinieri

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato in Piazza della Libertà a Rho nel pomeriggio di mercoledì 9 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 17:30 a due passi dalla stazione ferroviaria, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I dettagli della vicenda non sono ancora chiari e sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Rho, intervenuti sul posto per i rilievi. Secondo quanto reso noto dal comando provinciale dell'Arma sembra che il giovane abbia litigato con altri coetanei e al culmine dell'alterco sia stato raggiunto da almeno tre fendenti fendenti.

Il 17enne, ferito al costato sinistro, alla mano destra e alla schiena, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate Milanese. Fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita. Gli aggressori sono scappati poco prima dell'arrivo dei carabinieri ma i loro volti potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere a circuito chiuso della zona.