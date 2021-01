Milano, aggredito e accoltellato in via Traiano: 55enne finisce in ospedale

Un uomo di 55 anni è stato aggredito e accoltellato in via Marco Uplio Traiano a Milano nella mattinata di Capodanno. Tutto è accaduto intorno alle 8.20, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza.

I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso stanno indagando gli agenti della questura di Milano. Le condizioni del 55enne sono subito apparse serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica.

L’uomo, soccorso dai sanitari, è stato trasportato in codice giallo al San Carlo, secondo quanto trapelato avrebbe riportato una ferita penetrante all’altezza della scapola sinistra; non sembra essere in pericolo di vita.