Uomo aggredito e accoltellato: è gravissimo, la ex portata in caserma

Prima i fendenti all’addome, poi la corsa al Niguarda. In codice rosso. Un uomo di 50 anni è stato accoltellato in un appartamento di via Trentacoste a Milano (zona Ortica) nel primo pomeriggio di venerdì 5 aprile. I contorni della vicenda non sono ancora chiari. Sul caso sono al lavoro i carabinieri che hanno accompagnato in caserma la ex compagna del 50enne.

Segui gratis MilanoToday su Whatsapp: anteprime e aggiornamenti

Tutto è successo intorno alle 13.20, come appreso da MilanoToday. Secondo le primissime informazioni l’uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato aggredito. Più nel dettaglio sarebbe stato raggiunto da alcuni fendenti sferrati con un coltello. L’aggressione gli ha causato profonde ferite.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. L’uomo, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato al Niguarda dove è arrivato privo di sensi. Le sue condizioni sarebbero gravi. La ex compagna, una 45enne italiana, è stata accompagnata in caserma dai carabinieri. La sue posizione è al vaglio degli investigatori. Verosimilmente l’aggressione è avvenuta nell’abitazione del 50enne.