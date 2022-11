Aggredito e accoltellato fuori dal locale: ragazzo in ospedale

Un ragazzo di 29 anni è stato accoltellato in via Giuseppe Verdi a Vermezzo con Zelo, non lontano da un locale notturno, nella notte tra sabato e domenica 20 novembre.

Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 5 del mattino, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, sul posto per i rilievi.

Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all'Humanitas di Rozzano ma secondo quanto risulta ai carabinieri non sarebbe in periclo di vita. Un altro ragazzo di 27 anni è rimasto ferito ma ha riportato traumi minori ed è stato accompagnato in codice verde a Fornaroli di Magenta.