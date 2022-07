Notte di sangue a Milano: uomo aggredito e accoltellato in strada

Un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato in via Stamira d'Ancona a Milano (zona Turro) nella notte tra giovedì e venerdì 15 luglio. L'aggressione pare sia avvenuta al culmine di un litigio con un altro uomo, ma sul caso stanno indagando gli agenti della questura di Milano, intervenuti sul posto per i rilievi.

Tutto è accaduto intorno alle 4:15, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 32enne sia stato ferito al volto e al collo con una serie di fendenti. Sul posto sono intervenute con la massima urgenza tre ambulanze e un'automedica. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.

Nella colluttazione è rimasto ferito un altro uomo, una persona di circa 35 anni; quest'ultimo avrebbe riportato traumi e lievi ferite alle mani. La sua posizione è al vaglio delle forze dell'ordine. Sul caso stanno procedendo gli agenti della questura di Milano, intervenuti per i rilievi.